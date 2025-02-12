Требуется разработать скрипт для массовой SMS рассылки под Ключ. Необходима высокая эффективность и возможность интеграции с существующими системами. Подробные требования уточняются в процессе обсуждения.
Внести правки в личный кабинет сайта
Анкеты в личном кабинете сейчас размещаются на час, каждый час нужно заходить и покупать размещение на час, с баланса снимается оплата за час и идет показ, нужно чтобы они показывались до того момент пока не кончится баланс или не нажмешь кнопку Выключить показ. Подробнее в прикрепленном Тз
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