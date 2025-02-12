Анкеты в личном кабинете сейчас размещаются на час, каждый час нужно заходить и покупать размещение на час, с баланса снимается оплата за час и идет показ, нужно чтобы они показывались до того момент пока не кончится баланс или не нажмешь кнопку Выключить показ. Подробнее в прикрепленном Тз