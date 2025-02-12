Внести правки в личный кабинет сайта

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки23 просмотра

Анкеты в личном кабинете сейчас размещаются на час, каждый час нужно заходить и покупать размещение на час, с баланса снимается оплата за час и идет показ, нужно чтобы они показывались до того момент пока не кончится баланс или не нажмешь кнопку Выключить показ. Подробнее в прикрепленном Тз

Доработка сайтов
3 месяца назад
guest_1739381447028
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
20 часов назад
3 месяца назад
$130
2 дня
Человек принял работу на своем сайте, и ушел в закат. Не рекомендую!

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
20 часов назад
3 месяца назад
Даниил
 
21 год
год в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
31 отзыв
3 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование

  • Похожие заказы

  • SMS рассылка

    $50

    Требуется разработать скрипт для массовой SMS рассылки под Ключ. Необходима высокая эффективность и возможность интеграции с существующими системами. Подробные требования уточняются в процессе обсуждения.

    Написание скриптовРассылка сообщений
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Поиск по изображению на сайте

    Требуется разработать функционал поиска по изображению на сайте. Необходим специалист с опытом работы с предобученными и обучаемыми моделями. В проекте нужно указать бюджет и примерные сроки выполнения.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Скрипт для Telegram каналов

    $25

    Необходимо разработать скрипт-приложение, которое будет копировать посты из открытых Telegram каналов в ваш канал. Реализовать два варианта: копирование старых постов с указанием даты и автоматическое размещение новых постов при их появлении. Важно учитывать возможность загрузки видео. Ожидаются предложения с готовыми решениями или разработка нового скрипта.

    Написание скриптов
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать модуль на Opencart 3

    $100

    Необходимо разработать модуль для Opencart 3, который реализует форму подбора запчастей для сайта yunionparts. Модуль должен обеспечивать фильтрацию по характеристикам и показывать количество найденных товаров. Реализация без перезагрузки страницы, с прелоадером, настройками в админке и совместимостью с разными шаблонами. Ищем опытного разработчика с навыками работы с Opencart 3.

    Разработка модулейOpencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Шаблон в PDF c DATA-MATRIX кодом с импортом данных из CRM

    $100

    Разработайте PDF-шаблон, включающий DATA-MATRIX код с импортом данных из ZOHO-CRM. Используйте интеграцию с ZAPIER для автоматизации процесса и возможности отправки готового объекта на почту и обратно в CRM.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Доработка подписной страницы в один экран на Webflow

    $50

    Требуется доработка подписной страницы в один экран на Webflow. Необходимо откорректировать размеры элементов, внедрить слайдер с 9 моделями и добавить прелоадер. Задача включает адаптацию дизайна и наведение порядка в стилях. Срок выполнения — 1 день.

    Доработка сайтовFigmaWebflow
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Парсинг мобильного приложения POIZON (dewu)

    $500

    Требуется разработать парсер для китайского приложения POIZON (Dewu), который будет извлекать информацию о ценах, размерах и сроках доставки. Обработанные данные необходимо интегрировать на сайт интернет-магазина. Удобство использования и эффективность парсера являются важными требованиями.

    Создание парсеров
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Решить проблему медленной загрузки сайта на WP

    Сайт на WordPress 6.7.1 загружается медленно, несмотря на выполненные стандартные методы оптимизации. Требуется диагностика и решение проблемы, возможно, связанной с переадресацией или настройками VPS. Подробности: устранены ссылки от другого домена, выполнены тесты Yoast и оптимизация WP-Optimize.

    Оптимизация кодаWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать запрос PHP для обработки данных из API через MySQL таблица

    Необходимо разработать PHP-запрос для обработки данных из API интернет-магазина с учетом сравнения данных в таблице MySQL. Задача включает получение минимальной цены на товары, применение надбавки для определенных поставщиков и обновление цен в базе. Также требуется учесть алиасы брендов и артикулов для корректного сопоставления данных.

    Интеграция APIMySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Править сайт на Zend

    $300

    Ищем опытного специалиста для доработки сайта на Zend, созданного 8 лет назад. Необходимо добавить новый тип дайвинг-трипов, копируя логику существующего метода. Работа требует быстрого выполнения и понимания чужого кода.

    Доработка сайтов
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад