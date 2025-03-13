Внести правки в сайт на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок151 просмотр

Нужно доработать сайт

MODXДоработка сайтов
2 месяца назад
guest_1707738606619
год в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
месяц назад
Наталья
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
11 часов назад
92 отзыва
2 месяца назад
Максим
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
3 отзыва(-2)
2 месяца назад
Герман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
20 часов назад
32 отзыва(-1)
2 месяца назад
Андрей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
188 отзывов(-3)
2 месяца назад