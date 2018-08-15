Внести правки в верстку шаблона OpenCart

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Требуется внести правки в адаптинвый шаблон опенкарта, на страницу списка товаров и карточки товаров

требуется специалист с опытом работы с smarty-шаблонизатором

Opencart
7 лет назад
forelbka
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров