Внести seo-правки на сайт Joomla

Ищу надежного и исполнительного специалиста joomla.

Задачи по сайту: https://docs.google.com/document/d/1ubR4AOZB_hRmWO2BduhTFBgh06Jok1e7cLCpitU4tXM/edit?usp=sharing

Смотрим внимательно на конкретные задачи PHP. Часть задач, не касающиеся php мы вносим сами. Есть исключения по пунктам, но это обсуждаем в скайпе.

Возможны долгосрочные отношения с кандидатам и по другим проектам.

Сроки: 1-2 дня.

От Вас:

- опыт и примеры работ по PHP

- желаемые премиальные.

Приступать можно сегодня!