Внести seo-правки на сайт Joomla

Есть сайn на simpla, много товаров и брендов. Так вот эти бренды нужно конвертировать в подкатегории так, что бы они были отнесены к своей категории и не сбились в товарах. ожидаю сроки и цены за работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу надежного и исполнительного специалиста joomla.
Задачи по сайту: https://docs.google.com/document/d/1ubR4AOZB_hRmWO2BduhTFBgh06Jok1e7cLCpitU4tXM/edit?usp=sharing
Смотрим внимательно на конкретные задачи PHP. Часть задач, не касающиеся php мы вносим сами. Есть исключения по пунктам, но это обсуждаем в скайпе.
Возможны долгосрочные отношения с кандидатам и по другим проектам.
Сроки: 1-2 дня.
От Вас:
- опыт и примеры работ по PHP
- желаемые премиальные.
Приступать можно сегодня!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Внести правки по сайту, поменять дизайн главной страницы(дизайн нарисован, нужна только верстка), поменять шрифты, исправить неточности в переходах на страницы+ настроить мобильную версию сайта(куплена).Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Информация записывается в текстовые файлы. Необходимо перенести все на SQL с возможностью вывода информации по критериям (парсинг базы). Улучшение дизайна приветствуеться. Оплата вебмани. Возможен гарант.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать скрипт расчета расстояния и время в пути для сайта. Скрипт должен быть максимально простой и быстрый. Форма готова и стоит на сайте. От Вас стоимость и сроки. СП)Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Нужно создать скрипт для отправки сообщения на сайте. 1) при нажатии на кнопу - Отправить заявку, должно появляться всплывающее окно. Поля - Поля отмеченные * обязательны к заполнению. Тема * Сообщение * Имя * e-mail Телефон Введите код проверки ...Завершен10 лет назад
Добрый день. Задача следующая: Нужно разработать личный кабинет пользователя в админке, в котором должен присутствовать важный момент: Приведу пример. человек жмет кнопку поставить(добавить) задачу(сам для себя), вводит в текстовое поле эту задачу, жмет ОК. После нажатия ОК он ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно оформить вывод списка страниц (инфоблока) в определенном порядке И проконсультировать по кодингу под битриксЗавершен10 лет назад
ссылка на часть №1 http://file.sampo.ru/dw7nng/ ссылка на тз http://file.sampo.ru/kwwjq4/ Ссылка Вконтакте на группу https://vk.com/girls_secrets (она потом будет переделана, так что не обращать внимание на другое название) Ссылка facebook https://www.facebook.com/ Ссылка instagram часть 2 http://file.sampo.ru/55zf2f/ часть 3 http://file.sampo.ru/ggqvtd/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Движок сайта самописный, на сайте есть страница отзывов, когда оставляют отзыв он только приходит на почту но не публикуется на сайте, нужно что бы оставленные отзывы отображались на сайте! так же нужно сделать пути перехода ...Завершен10 лет назад
Вот на этом сайте www.autototemm.ru нужно сделать следующее: 1. Верхнее меню "Услуги", выпадающий список нужно разбить на три столбца (пришлю картинку, какие разделы в каком столбце) 2. В разделе услуги www.autototemm.ru/services отключено боковое левое меню, нужно его вернуть ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад