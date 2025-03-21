Есть проект в виде веб-сайта и сервисов вокруг него. Yii2 со статичным фронтом с jQuery. Документации, как принято, нет. Есть спринт правок по бэку, которые нужно внести.Работы по проекту будут регулярными. Погружение в проект оплачивается. Результатом погружения должны стать первичная документация, которую мы сделаем сами по пересказу и заметкам погрузившегося бэка. Возможно, поднятие нового Stage вместе с DevOps-инженером будет этому способствовать.