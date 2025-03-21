Внести спринт правок в легаси-проект на Yii2

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки17 просмотров

Здравствуйте.

  • Есть проект в виде веб-сайта и сервисов вокруг него. Yii2 со статичным фронтом с jQuery. Документации, как принято, нет. Есть спринт правок по бэку, которые нужно внести.Работы по проекту будут регулярными. Погружение в проект оплачивается. Результатом погружения должны стать первичная документация, которую мы сделаем сами по пересказу и заметкам погрузившегося бэка. Возможно, поднятие нового Stage вместе с DevOps-инженером будет этому способствовать.

  • В планах рефакторинг кода, оптимизация БД, смена сервера продакта.

  • Agile, Atlassian Suite, Gitlab.

3500 ₽ / ч.

GitLabYiiОптимизация кодаОптимизация производительности
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