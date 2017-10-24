Необходимо создать автоматически генерируемую карту сайта sitemap.xml на joomla 3, содержащую в себе основные директивы Так как sitemap не должен содержать более 50 000 директив, а сайт ххх.by постоянно расширяется, то рекомендуется в корневой ...
Внести вопросы с ответами в битрикс
В системе битрикс есть модуль онлайн обучения (курсов). Подлежащий разработке курс обучения содержит несколько разделов. К каждому разделу требуется внести контрольные вопросы 10-15 штук, а так же ответы для них по принципу выбери из 3 правильный ответ, без графики. 2-3% - физические величины.
ИТОГО требуется внести в систему 222 вопросов с вариантами ответов.
Вопросы и ответы имеются в виде файла word. Правильные ответы -указаны.
Вносить можно как у нас на сайте, так и у вас, с последующей демонстрацией и экспортом курса после оплаты.
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