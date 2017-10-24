Внести вопросы с ответами в битрикс

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Закрыт2 заявки115 просмотров

В системе битрикс есть модуль онлайн обучения (курсов). Подлежащий разработке курс обучения содержит несколько разделов. К каждому разделу требуется внести контрольные вопросы 10-15 штук, а так же  ответы для них по принципу выбери из 3 правильный ответ, без графики. 2-3% - физические величины. 

ИТОГО требуется внести в систему 222 вопросов с вариантами ответов.

Вопросы и ответы имеются в виде файла word. Правильные ответы -указаны.  

Вносить можно как у нас на сайте, так и у вас, с последующей демонстрацией и экспортом курса после оплаты. 

8 лет назад
x777xx96
Сергей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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