Внести вопросы с ответами в битрикс

В системе битрикс есть модуль онлайн обучения (курсов). Подлежащий разработке курс обучения содержит несколько разделов. К каждому разделу требуется внести контрольные вопросы 10-15 штук, а так же ответы для них по принципу выбери из 3 правильный ответ, без графики. 2-3% - физические величины.

ИТОГО требуется внести в систему 222 вопросов с вариантами ответов.

Вопросы и ответы имеются в виде файла word. Правильные ответы -указаны.

Вносить можно как у нас на сайте, так и у вас, с последующей демонстрацией и экспортом курса после оплаты.