Внутренняя баннерокрутилка лайт-версии

$30
Веб-программированиеЗакрытнет заявок122 просмотра
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Имеем:

интернет-магазин на oscommerce по адресу www.ampshop.ru

На главной странице есть вытянутое баннеро-место.

Нужно:

Баннерокрутилка, которая будет использоваться только для внутренних нужд, т.е. переходы будут только по страницам нашего магазина. Никакая статистика переходов не нужна. Нужен только удобный скрипт, чтобы можно было добавлять сам банер, небольшой сопроводительный текст и ссылку на нужно место.

пример того что нужно вот тут http://adrenalinehunters.ru/

Цена/сроки:

сроки - чем быстрее, тем лучше. Совсем гонки дикой нету.

цена: обсуждаема

предложения в личку

14 лет назад
Foll
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад