Требуется доработка бота для проекта на Amazing RP с использованием языка Lua. Необходимо оптимизировать код, добавить новые функции, исправить текущие ошибки и улучшить логику работы. Бот должен заходить на сервер и добывать дерево. Также требуется оптимизация работы с базой данных, тестирование и финальная отладка перед запуском.
Восстановить прием заявок на сайте на базе Tilda
Есть одностраничный сайт на базе Tilda
Его содержимое выгружено на хостинг, сайт независим от Tilda, работает на хостинге за исключением форм отправки, они работают через сервис Tilda (то есть на Tilda приходят эти заявки и отправляются на Email). Примерно полгода назад заявки перестали приходить. Есть подозрение, что это произошло по причине блокировки Tilda в Украине ( но это только предположение). Нужно поменять в коде сайта отправку форм - чтобы отправка происходила с нашего e-mail.
Увидел, что вы выполняли аналогичную работу уже, поэтому решил обратиться напрямую.
Заявки фрилансеров
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