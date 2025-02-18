Есть одностраничный сайт на базе Tilda

Его содержимое выгружено на хостинг, сайт независим от Tilda, работает на хостинге за исключением форм отправки, они работают через сервис Tilda (то есть на Tilda приходят эти заявки и отправляются на Email). Примерно полгода назад заявки перестали приходить. Есть подозрение, что это произошло по причине блокировки Tilda в Украине ( но это только предположение). Нужно поменять в коде сайта отправку форм - чтобы отправка происходила с нашего e-mail.

Увидел, что вы выполняли аналогичную работу уже, поэтому решил обратиться напрямую.