Восстановить работу API синхронизации Onebox - Opencart

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Закрыт1 заявка341 просмотр

Необходим исполнитель, который знаком с API Onebox

Между Opencart 2.0.21 и CRM Onebox MVP была написана синхронизация(наличия, цена, артикул), которая перестала работать. Необходимо разобраться в причинах и восстановить работу синхронизации. 

Opencart
3 года назад
Paranamix
Дмитрий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
38 лет
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Был
час назад
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3 года назад
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