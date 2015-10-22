Восстановить работу формы заказа

Веб-программированиеЗавершен4 заявки163 просмотра
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На сайте есть форма Заказать праздник

http://galinakireeva.ru/svadba.html

После появления формы на 1 сек идет редирект на счетчик LI

Движок  joomla

8 лет назад
seolink74
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Огромное спасибо Юрию за оперативное решение вопроса. Рекомендую к сотрудничеству.
Весьма рад сотрудничеству, четкая задача, своевременная оплата, всегда на связи, рекомендую!