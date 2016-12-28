Восстановить сайт из веб архива и натянуть на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки235 просмотров

Есть сайт, который нужно вытянуть из веб архива, потом натянуть на ДЛЕ, нужно сохранить ЧПУ ссылок. 

Подробней напишу в ЛС.

DLE
8 лет назад
Quaresma
Артур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров