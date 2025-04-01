Требуется разработка Telegram бота "Vendors Support" с функционалом регистрации, создания запросов в поддержку, интеграции с API и уведомлений для пользователей. Исполнитель должен иметь опыт работы с Telegram ботами, знание языков программирования (Python, Node.js, PHP) и навыки работы с Google Sheets и внешними API. Результатом станет полностью функциональный бот с документацией и исходным кодом.