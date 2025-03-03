Восстановление форума в качестве статичного сайта из веб-архива

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Описание задачи Необходимо восстановить и запустить статичный сайт на основе архива, полученного из веб-архива (web.archive.org) через archivarix. Сайт представляет собой форум, и на данном этапе требуется его восстановление в статичном виде (без функционала регистрации, авторизации и динамических возможностей). В перспективе — доработка до полнофункционального форума.

Что было:
1. Сайт был утрачен полностью в результате неоплаты вовремя.
2. ТП сервера (IHC.ru) сказали что ничего из бэкапов нет.
3. Восстановили архив сайта за 02.12.24 из веб-архива (web.archive.org) через archivarix.

Что уже сделано:
1. Развернут сервер: - Сервер на Debian (VPS/VDS) на IHC.ru
- Установлены Apache, PHP 7.4, MariaDB
- Настроены iptables, открыт доступ к портам 80 и 443
- Подключен SSH, управление через PuTTY
2. Развернутый архив сайта:
- Получен из веб-архива, файлы загружены на сервер
- Восстановлены HTML-страницы
3. Проведена диагностика и предприняты попытки запуска:
- Проверены права на файлы
- Проверен доступ через локальный PHP-сервер (`php -S 0.0.0.0:8000`)
- Подключено логирование ошибок Apache и PHP
- Установлен и проверен index.php

Текущие проблемы:
- Белый экран – возможная причина:
- Ошибки в коде (`display_errors` был выключен).
- Отсутствует критически важный файл (`restore.php` запрашивается, но его нет).
- Проблемы с конфигурацией Apache или .htaccess
возможна ошибка перенаправления.
- Ошибка в базе данных (если есть подключение)
– сайт может падать из-за недоступной MySQL.

Что нужно сделать:
1. Выяснить и устранить причину белого экрана.
2. Проверить конфигурацию Apache, PHP и .htaccess, исправить возможные ошибки.
3. Определить, действительно ли нужен restore.php или его можно исключить из запросов.
4. Проверить, есть ли подключение к базе данных, и если оно необходимо для работы, устранить возможные ошибки.
5. Запустить статичный сайт, чтобы он отображался корректно.

Что нужно указать в отклике:

1. Сколько времени потребуется на восстановление статичного сайта?
2. Сколько это будет стоить?

Важно: Работаем на перспективу.После успешного восстановления статичного сайта будет следующий этап — восстановление функционала форума (регистрация, авторизация, публикация сообщений), там уже будет новое ТЗ, пока надо разобраться с текущей бедой.

Жду предложений от специалистов!

Восстановление сайтовДоработка сайтовУстранение ошибок
2 месяца назад
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