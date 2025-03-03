Описание задачи Необходимо восстановить и запустить статичный сайт на основе архива, полученного из веб-архива ( web.archive.org ) через archivarix. Сайт представляет собой форум, и на данном этапе требуется его восстановление в статичном виде (без функционала регистрации, авторизации и динамических возможностей). В перспективе — доработка до полнофункционального форума.



Что было:

1. Сайт был утрачен полностью в результате неоплаты вовремя.

2. ТП сервера ( IHC.ru ) сказали что ничего из бэкапов нет.

3. Восстановили архив сайта за 02.12.24 из веб-архива ( web.archive.org ) через archivarix.



Что уже сделано:

1. Развернут сервер: - Сервер на Debian (VPS/VDS) на IHC.ru

- Установлены Apache, PHP 7.4, MariaDB

- Настроены iptables, открыт доступ к портам 80 и 443

- Подключен SSH, управление через PuTTY

2. Развернутый архив сайта:

- Получен из веб-архива, файлы загружены на сервер

- Восстановлены HTML-страницы

3. Проведена диагностика и предприняты попытки запуска:

- Проверены права на файлы

- Проверен доступ через локальный PHP-сервер (`php -S 0.0.0.0:8000 `)

- Подключено логирование ошибок Apache и PHP

- Установлен и проверен index.php



Текущие проблемы:

- Белый экран – возможная причина:

- Ошибки в коде (`display_errors` был выключен).

- Отсутствует критически важный файл (`restore.php` запрашивается, но его нет).

- Проблемы с конфигурацией Apache или .htaccess

– возможна ошибка перенаправления.

- Ошибка в базе данных (если есть подключение)

– сайт может падать из-за недоступной MySQL.



Что нужно сделать:

1. Выяснить и устранить причину белого экрана.

2. Проверить конфигурацию Apache, PHP и .htaccess, исправить возможные ошибки.

3. Определить, действительно ли нужен restore.php или его можно исключить из запросов.

4. Проверить, есть ли подключение к базе данных, и если оно необходимо для работы, устранить возможные ошибки.

5. Запустить статичный сайт, чтобы он отображался корректно.



Что нужно указать в отклике:



1. Сколько времени потребуется на восстановление статичного сайта?

2. Сколько это будет стоить?



Важно: Работаем на перспективу.После успешного восстановления статичного сайта будет следующий этап — восстановление функционала форума (регистрация, авторизация, публикация сообщений), там уже будет новое ТЗ, пока надо разобраться с текущей бедой.



Жду предложений от специалистов!