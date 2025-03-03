Требуется доработка фильтра на сайте, созданном на платформе WordPress. Идеальный кандидат должен иметь опыт в веб-программировании и знание особенностей работы с WordPress. Техническое задание будет предоставлено в личном сообщении.
Восстановление форума в качестве статичного сайта из веб-архива
Описание задачи Необходимо восстановить и запустить статичный сайт на основе архива, полученного из веб-архива (web.archive.org) через archivarix. Сайт представляет собой форум, и на данном этапе требуется его восстановление в статичном виде (без функционала регистрации, авторизации и динамических возможностей). В перспективе — доработка до полнофункционального форума.
Что было:
1. Сайт был утрачен полностью в результате неоплаты вовремя.
2. ТП сервера (IHC.ru) сказали что ничего из бэкапов нет.
3. Восстановили архив сайта за 02.12.24 из веб-архива (web.archive.org) через archivarix.
Что уже сделано:
1. Развернут сервер: - Сервер на Debian (VPS/VDS) на IHC.ru
- Установлены Apache, PHP 7.4, MariaDB
- Настроены iptables, открыт доступ к портам 80 и 443
- Подключен SSH, управление через PuTTY
2. Развернутый архив сайта:
- Получен из веб-архива, файлы загружены на сервер
- Восстановлены HTML-страницы
3. Проведена диагностика и предприняты попытки запуска:
- Проверены права на файлы
- Проверен доступ через локальный PHP-сервер (`php -S 0.0.0.0:8000`)
- Подключено логирование ошибок Apache и PHP
- Установлен и проверен index.php
Текущие проблемы:
- Белый экран – возможная причина:
- Ошибки в коде (`display_errors` был выключен).
- Отсутствует критически важный файл (`restore.php` запрашивается, но его нет).
- Проблемы с конфигурацией Apache или
.htaccess
– возможна ошибка перенаправления.
- Ошибка в базе данных (если есть подключение)
– сайт может падать из-за недоступной MySQL.
Что нужно сделать:
1. Выяснить и устранить причину белого экрана.
2. Проверить конфигурацию Apache, PHP и .htaccess, исправить возможные ошибки.
3. Определить, действительно ли нужен restore.php или его можно исключить из запросов.
4. Проверить, есть ли подключение к базе данных, и если оно необходимо для работы, устранить возможные ошибки.
5. Запустить статичный сайт, чтобы он отображался корректно.
Что нужно указать в отклике:
1. Сколько времени потребуется на восстановление статичного сайта?
2. Сколько это будет стоить?
Важно: Работаем на перспективу.После успешного восстановления статичного сайта будет следующий этап — восстановление функционала форума (регистрация, авторизация, публикация сообщений), там уже будет новое ТЗ, пока надо разобраться с текущей бедой.
Жду предложений от специалистов!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $300
Требуется разработать мини апп Tap конструктор, позволяющий создавать юзерские монеты с логикой игры. Необходимо внедрить возможность создания монет через контракт в сети ТОН. Ожидается проработка функционала и интерфейса приложения.Веб-программирование8 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо внести изменения на сайт WordPress: устранить дублирующийся заголовок h1, поменять местами заголовки h1 и h2 на внутренних страницах, доработать раздел FAQ, настроить меню для мобильных устройств и убрать формы обратной связи на указанных страницах. Также требуется убрать кнопку калькулятора стоимости.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Требуется разработать приложение-навигатор для вуза, позволяющее находить обходные пути при пробках. Стек технологий не ограничен. К заказу необходимо приложить документацию с техническими требованиями и наборами тестов. Карта кампуса будет предоставлена позже.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $101
Требуется копирование или точная верстка сайта курсов. Работа может быть выполнена в виде статической HTML-страницы. Подробности и техническое задание доступны в документе. Оплата производится по факту выполнения работы.Веб-программирование13 заявокЗакрытмесяц назад
- $103
Требуется создать сайт аутсорсинг компании, сверстать или скопировать существующий ресурс. Возможна статическая HTML-верстка. Оплата по факту или безналично. Подробности можно найти в техническом задании.Веб-программирование13 заявокЗакрытмесяц назад
- $5
Необходимо доработать существующий слайдер на WordPress в соответствии с техническим заданием. Основная задача заключается в исправлении и улучшении функциональности карусели. Требуется опыт работы с WordPress и навыки веб-программирования.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Требуется спарсить 8000 профилей из LinkedIn по определённым параметрам. Техническое задание будет предоставлено на этапе выбора исполнителя. Необходимы навыки веб-программирования и опыт работы с API LinkedIn.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $420
Необходима доработка расширения для Google: миграция на 3 манифест, интеграция платежной системы и автоматизация подписок. Требуется реализация авторизации по логину и паролю с созданием учетной записи, а также шифрование данных. Важно, чтобы токены выдавались на срок подписки, и доступ блокировался по истечении времени. Подписки должны быть разной длительности: 1 месяц, 3 месяца, полгода и 1 год.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется доработка магазина одежды на WordPress, включающая возможность выбора нескольких опций в карточке товара: размер, рост, цвет и дополнительные аксессуары. Опции могут различаться для разных категорий товаров.Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад