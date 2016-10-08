Восстановление сайта WordPress после лечения от вирусов

Сайт находится на хостинге от GoDaddy. Был взломан и заражен, потом был вылечен от вирусов силами саппорта хостинга, путем установки какого-то антивируса. Но повреждения остались. Саппорт рекомендует удалить и переустановить плагин CF7, а также все файлы wp- Возможно, вскроется что-то еще.

Копия сайта есть, достаточно старая, но все конфигурационные файлы совпадают, так что по идее процесс не должен занять много времени и сил.

Жду предложений с ценой и сроками.