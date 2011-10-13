Есть проект на ror - система прохождения заказа Требуется: 1. поправить ошибки в системе. 2. доделать 3 функции вопросы в скайп savko_vadim
Вращающийся логотип и красивые блики на нём
Срок - 1 день.
Общение по jabber.
Есть круглый логотип сайта. Вращаться он будет на определённом фоне. ФОн и лого даются.
Нужно что-то придумать небанальное, чтобы это выглядело впечатляюще.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно следующее, общая регистрация сайта на движке DLE, форума IPB и еще одной базы.Завершен13 лет назад
Необходимо создать интернет-сайт группы компаний в финансовом направлении (визитка),и сайты-подразделения (Обеспечение, Страхование, Кредитование, Девелопмент ).У компании имеется фирменный стиль. Возможны варианты оригинального дизайна концепции сайта.Функционал сайта и сайтов-подразделений: Обратная связь,Поиск по сайту,он-лайн чат со специалистом, ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется собрать сайт знакомств на движке джумла 1.5 на основе компонента СВ, плюс требуемые платные плагины для СВ для организации функций: Регистрация, профайл пользователя; поиск по критериям; галерея лиц; ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сутью программы является запись коротких пользовательских видеоклипов с веб-камеры, сохранение их на сервере, интеграция их в определенные подготовленные места в основном видеоролике, формирование итогового видеоролика и его уникального id, вывод ссылки на готовый ролик. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Нужен программист сайтов, который сможет "написать" интернет-проект торгового центра с нуля и его запустить. Принцип работы – wikimart.ru. Бюджет ОБСУЖДАЕТСЯ. Перспектива долгосрочного сотрудничества с этим проектом и с новыми. Дизайн, верстку и "сайт под ключ" ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен мониторинг на каждый день цены максимум на 250 единиц товаров всего анализировать надо где то 70 магазинов. выслушаю предложения.Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Есть сделанный дизайн и верстка под сексшоп, нужно поставить это все на opencart и залить на хостингЗавершен14 лет назад
Delphi 2007 Есть программа сравнения прайсов. Нужно доработать функцию распознания и простановки соответствия по основной части названия товара.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно сделать скрипт для парсинга http://catalog.rossko.ru/totalcatalog/ но мне нужен именно скрипт, который в дальнейшем я смогу самостоятельно использовать.Причем, этот скрипт должен парсить только запчасти с выбранными названиями, например:http://catalog.rossko.ru/totalcatalog/?st=50&l... указываем в скрипте "свеча зажигания" и получаем ...Закрыт14 лет назад