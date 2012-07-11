Всплывающая форма заказа на jQuery/Ajax

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок157 просмотров

Для сайта интернет-магазина нужно написать всплывающую форму заказа. Интеграция в движок магазина не требуется, нужна просто отдельная html-страница с готовым решением.

Подробности во вложенном файле.

Ваши предложения?

AJAXHTMLjQuery
13 лет назад
Radzilla
Родион 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров