Всплывающее окно с социальными кнопками на WordPress

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Завершен10 заявок181 просмотр

Нужно полностью повторить всплывающее окно для WP.

Смотрите фото во вложении.

Сайт на котором эта штука покажу исполнителю.

WordPress
9 лет назад
shvedoff
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DimaGashko
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$15
2 дня
Дмитрий все сделал профессионально, качественно и в срок. Мои рекомендации.
Люблю работать с такими заказчиками как Евгений - четкая постановка задачи, спокойное уточнение деталей, своевременная оплата. Рекомендую как честного и надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

DimaGashko
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад