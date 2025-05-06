Вставить код чата в futer phpBB 3.0

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Открыт3 заявки12 просмотров

Здравствуйте, есть код чата, который надо интегрировать в futer форума phpBB 3.0

В другие движки вставляется легко и работает, но с phpBB не знаком и не знаю как его интегрировать.

В форуме есть модуль баннеров, пробовал вставить как баннер, но он почему то не отображается.

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