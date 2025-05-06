Требуется фрилансер для доработки существующего проекта на Node.js и PHP. Задачи включают оптимизацию кода, добавление нового функционала и сопровождение. Необходимы уверенные знания Node.js, PHP и базовые навыки фронтэнда. Оплата поэтапная, требуется готовность к долгосрочному сотрудничеству.
Вставить код чата в futer phpBB 3.0
Здравствуйте, есть код чата, который надо интегрировать в futer форума phpBB 3.0
В другие движки вставляется легко и работает, но с phpBB не знаком и не знаю как его интегрировать.
В форуме есть модуль баннеров, пробовал вставить как баннер, но он почему то не отображается.
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