Здравствуйте, есть код чата, который надо интегрировать в futer форума phpBB 3.0

В другие движки вставляется легко и работает, но с phpBB не знаком и не знаю как его интегрировать.

В форуме есть модуль баннеров, пробовал вставить как баннер, но он почему то не отображается.