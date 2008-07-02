Встраиваемая ajax-корзина в любой сайт

Суть такова.

имеем сайт lyapko.ru , ( около 20 товаров). имеем любой другой сайт.

где есть статьи..и просто описание товаров..

требуется по желанию ( если захочу)- на какой либо товар привесить небольшой код- "положить в корзину", после чего- можно будет нажать туда- и путем технологии аякс- без перезагрузки страницы- товар появится в корзине- наверху, скажем, с ценой- и с суммой, а также с пояснением- что цена действительна только в москве.

после чего можно будет нажать кнопку ОФОРМИТЬ заказ- и в простейшей форме указать- телефон, мыло, пояснения к заказу- и все!

желательно без mysql .

сразу отвечаю на вопросы прилипал- интернет-магазины у меня есть! но некоторые сайты нецелесообразно переводить на эти платформы, изза скорости а также изза SEO. кто не понял- я не виноват! жду предложений.