Вёрстка имеющегося шаблона. (аля зайцев)

Нужен калькулятор шкафов Купе. Просьба тех кто хочет попробывать не беспокоить. Нужен тот кто уже делал похожее. Это нужно будет встроить в сайт. Реализация - Флеш или jQuery( предпочтительней, но не обязательно ) Вот варианты, которые подходят http://www.arline.ru/calc01.php http://s-kupe.com/index.php?page=calcc http://pod-zakaz.com.ua/calculator.html http://www.slidy.ru/calculator.html http://mebliwood.com.ua/prices/sliding-wardrobe.html http://baly.com.ua/calculator/ http://moscow-shkaf.ru/calculator.html http://www.ronikon.ru/act-view/page-269/ Возможен Вариант - взять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка готового шаблона (аля зайцев)
Верстка будет заключать в себя (насколько успел разобраться): дамп SQL баз + php. Нужно поменять с прописанных мп3 везде – на более простое (без ограничений по формату и размеру -кб). Так же немного подкорректировать макросы шаблона – поскольку они основаны на предыдущей вёрстке под мп3.
Жду предложения в асю или по майлу. Цена договорная.
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