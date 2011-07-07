Вёрстка имеющегося шаблона. (аля зайцев)

Нужна верстка готового шаблона (аля зайцев)

Верстка будет заключать в себя (насколько успел разобраться): дамп SQL баз + php. Нужно поменять с прописанных мп3 везде – на более простое (без ограничений по формату и размеру -кб). Так же немного подкорректировать макросы шаблона – поскольку они основаны на предыдущей вёрстке под мп3.

Жду предложения в асю или по майлу. Цена договорная.