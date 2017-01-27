Вёрстка сайта по готовому макету

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок216 просмотров

Приветствуем.

Необходимо максимально точно воплотить в сайт имеющийся дизайн. 

В приложении - файл с ТЗ.

По ссылке - образцы макетов (в статичном и динамичном виде): https://yadi.sk/d/PNjfzpP-3DLpHh

Все макеты имеются в файлах формата .psb, готовых к вёрстке, и будут высланы сразу же после определения партнёра.

8 лет назад
PVWS
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров