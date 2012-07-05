Разработан интернет-магазин.Сайт реализован на базе CS Cart. Необходима доработка - программирование существующей функции импорта товаров под специфический TXT файл. Особых отличий от CSV не несет. Сроки очень сжатые ...
Вёрстка + установка на CMS + заливка товаров
НУЖНО: сверстать psd макеты + установить вёрстку на CSM + залить базу товаров (проекты домов с ценой и описанием).
CMS: предполагаю WordPress или Joomla, возможен и Ваш вариант - укажите!
База для заливки представляет собой один xls файл и набор фото.
Пример как это должно выглядеть на сайте можно увидеть на - b23.ru/plal.
XLS файл с часть базы прилагаю.
Краткие ТРЕБОВАНИЯ:
1) Вёрстка: валидная, самантичная, кросбраузерная (IE от 7 и выше) !!
2) Ширина функциональной части сайта фиксированная.
3) Fancybox или аналог
4) Отдельные поля для каждой страницы: Заголовка (H1), Название страницы для меню и «хлебных крошек», Title, KeyWords, Description, Список полей редактирования контента страницы зависит от её формата и принадлежности к тому или иному разделу.
5) Всплывающая форма «Обратный звонок» .
6) Карта сайта (sitemap) в формате xml и html.
Дополнительная и подробная информация - в прилагаемом ТЗ.
ЖДУ предложения.
Если Ваш бюджет отличается от предлагаемого - укажите его и сроки.
ОПЛАТА: WebMoney или ЯндексДенги или QIWI на Ваш выбор.
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