Вёрстка + установка на CMS + заливка товаров

НУЖНО: сверстать psd макеты + установить вёрстку на CSM + залить базу товаров (проекты домов с ценой и описанием).

CMS: предполагаю WordPress или Joomla, возможен и Ваш вариант - укажите!

База для заливки представляет собой один xls файл и набор фото.

Пример как это должно выглядеть на сайте можно увидеть на - b23.ru/plal.

XLS файл с часть базы прилагаю.

Краткие ТРЕБОВАНИЯ:

1) Вёрстка: валидная, самантичная, кросбраузерная (IE от 7 и выше) !!

2) Ширина функциональной части сайта фиксированная.

3) Fancybox или аналог

4) Отдельные поля для каждой страницы: Заголовка (H1), Название страницы для меню и «хлебных крошек», Title, KeyWords, Description, Список полей редактирования контента страницы зависит от её формата и принадлежности к тому или иному разделу.

5) Всплывающая форма «Обратный звонок» .

6) Карта сайта (sitemap) в формате xml и html.

Дополнительная и подробная информация - в прилагаемом ТЗ.

ЖДУ предложения.

Если Ваш бюджет отличается от предлагаемого - укажите его и сроки.

ОПЛАТА: WebMoney или ЯндексДенги или QIWI на Ваш выбор.