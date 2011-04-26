Web-мастер (с претензией на что-то большее)

В нашу компанию требуется web-мастер с задатками разработчика.

Обязанности:

- создание новых проектов на основе Amiro.CMS,1C-Bitrix, Abo.CMS, Joomla, NetCat,OpenCart

- поддержка существующих сайтов, доработка и развитие

- верстка материалов для сайтов компании (из исходников различного формата)

- контроль за работой сервисных приложений (форумы, каталоги и т. п. )

- администрирование и развитие приложений, используемых на сайтах

- размещение информационных материалов на сайтах

Основные требования

- полноценное личное портфолио проектов с Вашим копирайтом на сайте ресурса (обязательно !)

- отличное знание PHP и опыт его использования в разнообразных веб-приложениях

- отличное знание JavaScript, CSS

- знание графических редакторов Corel Draw, Photoshop, Illustrato, Flash

- елателен опыт в подготовке и выпуске рекламных буклетов и каталогов

- умение работать с текстами, грамотный русский язык

- опыт проектирования реляционных баз данных в общем и отличное знание MySQL в частности

- понимание принципов работы клиент-серверных решений (AJAX и проч.)

- опыт работы с готовыми решениями (Amiro.CMS,1C-Bitrix, Abo.CMS, Joomla, NetCat,OpenCart);

- опыт интеграции систем управления с дополнительными сервисами (например, Google Analytics, Google Maps, Яндекс.Карты и др.);

- умение трезво и объективно оценить время работы над заданием и выполнить задание в поставленный самим собой срок;

- умение принять и обосновать решение по проекту: использовать готовое решение или написать собственное (умение эффективно общаться с низшими по отношению к вам приматами приветствуется);

- умение разбираться в чужом коде и работать с ним;

- понимание принципов работы веб-серверов и их тонкостей (в том числе, умение настроить веб-сервер, в том числе удалённо через командную строку);

- знание принципов и тонкостей работы протокола http и других сетевых протоколов (в том числе, работа с Proxy-серверами);

- амбициозность и стремление само образовываться.

Условия работы:

- удаленная работа

- в рабочее время (определяете сами заранее)

- Вы должны быть доступны в icq, также – наличие Skype с микрофоном обязательно! (желательна web камера)

- если поступил Вам от нас заказ нашего клиента, работать только над этим проектом и ничем более со стороны (в противном случае сотрудничество аннулируется !)

- плавающий график, полная занятость

оплата может производится:

- предоплатой в размере 50% сразу после перечисления на счёт компании предоплаты от заказчика подписавший договор и техническое задание.

- помесячная зарплата которая насчитывается и суммируется исходя из процентных ставок и итогов по проделанной Вами результативной работе над проектами.

- оплата по факту выполненного заказа под ключ

Оплата: производится путём переводов на:

пластиковую карту MASTER CARD

банковским переводом

терминалы мгновенной оплаты

Яндекс-Деньги

RBK Money

Внимание ! Оплата производится без учёта комиссионных процентов за переводы !

Если Вас данная вакансия интересует и все условия полностью устраивают, тогда пожалуйста пишите заявки .