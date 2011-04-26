Web-мастер (с претензией на что-то большее)

Просьба веб-студиям не отвечать на эту вакансию. Должностные обязанности: написание программной части создаваемых сайтов; включение написанных программных модулей в страницы сайта, при необходимости верстка и создание шаблонов; идентификация и исправление выявленных ошибок программирования или вёрстки; определение принципов работы сторонних ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В нашу компанию требуется web-мастер с задатками разработчика.
Обязанности:
- создание новых проектов на основе Amiro.CMS,1C-Bitrix, Abo.CMS, Joomla, NetCat,OpenCart
- поддержка существующих сайтов, доработка и развитие
- верстка материалов для сайтов компании (из исходников различного формата)
- контроль за работой сервисных приложений (форумы, каталоги и т. п. )
- администрирование и развитие приложений, используемых на сайтах
- размещение информационных материалов на сайтах
Основные требования
- полноценное личное портфолио проектов с Вашим копирайтом на сайте ресурса (обязательно !)
- отличное знание PHP и опыт его использования в разнообразных веб-приложениях
- отличное знание JavaScript, CSS
- знание графических редакторов Corel Draw, Photoshop, Illustrato, Flash
- елателен опыт в подготовке и выпуске рекламных буклетов и каталогов
- умение работать с текстами, грамотный русский язык
- опыт проектирования реляционных баз данных в общем и отличное знание MySQL в частности
- понимание принципов работы клиент-серверных решений (AJAX и проч.)
- опыт работы с готовыми решениями (Amiro.CMS,1C-Bitrix, Abo.CMS, Joomla, NetCat,OpenCart);
- опыт интеграции систем управления с дополнительными сервисами (например, Google Analytics, Google Maps, Яндекс.Карты и др.);
- умение трезво и объективно оценить время работы над заданием и выполнить задание в поставленный самим собой срок;
- умение принять и обосновать решение по проекту: использовать готовое решение или написать собственное (умение эффективно общаться с низшими по отношению к вам приматами приветствуется);
- умение разбираться в чужом коде и работать с ним;
- понимание принципов работы веб-серверов и их тонкостей (в том числе, умение настроить веб-сервер, в том числе удалённо через командную строку);
- знание принципов и тонкостей работы протокола http и других сетевых протоколов (в том числе, работа с Proxy-серверами);
- амбициозность и стремление само образовываться.
Условия работы:
- удаленная работа
- в рабочее время (определяете сами заранее)
- Вы должны быть доступны в icq, также – наличие Skype с микрофоном обязательно! (желательна web камера)
- если поступил Вам от нас заказ нашего клиента, работать только над этим проектом и ничем более со стороны (в противном случае сотрудничество аннулируется !)
- плавающий график, полная занятость
оплата может производится:
- предоплатой в размере 50% сразу после перечисления на счёт компании предоплаты от заказчика подписавший договор и техническое задание.
- помесячная зарплата которая насчитывается и суммируется исходя из процентных ставок и итогов по проделанной Вами результативной работе над проектами.
- оплата по факту выполненного заказа под ключ
Оплата: производится путём переводов на:
пластиковую карту MASTER CARD
банковским переводом
терминалы мгновенной оплаты
Яндекс-Деньги
RBK Money
Внимание ! Оплата производится без учёта комиссионных процентов за переводы !
Если Вас данная вакансия интересует и все условия полностью устраивают, тогда пожалуйста пишите заявки .
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