Web-приложение для организации коммуникации с клиентами

Необходимо разработать веб-приложение для организации коммуникации с клиентами предприятия (форма обратной связи).Ссылка на фигму: https://www.figma.com/file/vRjXZ7qcrp96cVmYH3klFQ/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?node-id=0%3A1

Последовательность действий для приложения: клиент заходит на страницу и должен выбрать страну, при ее выборе автоматически выбирается часовой пояс, далее открывается экран с календарем, где пользователь может выбрать время для звонка (с 9.00 до 12.00 с утра и с 13.00 до 18.00). При бронировании клиентом определенного времени, оно должно быть уже недоступным для другого пользователя. В любой момент до заказа звонка пользователь может поменять как время, так и часовой пояс. После того, как пользователь выбрал время, он должен заполнить поля имя, эмэйл, телефон,примерное время начала проекта и примерный бюджет. Все поля обязательны, если же пользователь не ввел какие-то данные, то выскакивает предупреждение. Если пользователь ввел все данные корректно, то ему высвечивается сообщение о том, что менеджер с ним свяжется, а в базу данных веб-приложения вносится его заказ. Следует также сделать вывод информации о заказах звонков для администратора(только просмотр заявок, в фигме "инфа для админа").Похожую форму можно найти на сайте https://interexy.com/contact-us/ . Форма может быть как на весь экран, так и чуть меньше его.