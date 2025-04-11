Сейчас дополнительные стили выводятся прямо в код сайта, необходимо реализовать это через внешний файл style.css.

Этот файл необходимо минифицировать. И также необходимо в коде, чтобы этот файл обладал параметром timestamp, который будет меняться при обновлении этого файла.