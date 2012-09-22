Яндекс детектит сайт как вредоносный

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Закрыт4 заявки153 просмотра

яндекс детектит сайт как вредоносный, ссылка вот http://yandex.ru/yandsearch?text=http%3A%2F%2Finstrument.gipermarket67.ru%2F&lr=213

Надо исправить

13 лет назад
onyx123123
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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