Есть сайт одностроничник, на котором размещена Яндекс.Карта. Нужно чтобы при нажатии на кнопку рассчитывалась сумма доставки. На карте указаны зоны, которые взяты из конструктора карт. Связь идет через GEOJSON.

В зонах указана сумма доставки, она должна и выводиться. Сейчас всё работает, кроме того что при нажатии на кнопку расчета суммы, на карте не бьется метка. Через встроенный поиск карты метка адреса бьется. Нужно чтобы метка отображалась когда ввожу в поле адрес и нажимаю кнопку рассчитать. Плюс где выделены зоны, цена выводилась фиксированная. А за пределы зоны - из расчета киллометров. За пределы зоны сейчас работает, но на карте не видна метка и то что в зонах сумма отображается неправильно.