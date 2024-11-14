Требуется осуществить интеграцию сервиса Posiflora с сайтом на Tilda для автоматической передачи данных о товарах, складах и клиентах. Обеспечить корректную синхронизацию данных между платформами.
Яндекс.Карты API - сделать правильный вывод поиска
Есть сайт одностроничник, на котором размещена Яндекс.Карта. Нужно чтобы при нажатии на кнопку рассчитывалась сумма доставки. На карте указаны зоны, которые взяты из конструктора карт. Связь идет через GEOJSON.
В зонах указана сумма доставки, она должна и выводиться. Сейчас всё работает, кроме того что при нажатии на кнопку расчета суммы, на карте не бьется метка. Через встроенный поиск карты метка адреса бьется. Нужно чтобы метка отображалась когда ввожу в поле адрес и нажимаю кнопку рассчитать. Плюс где выделены зоны, цена выводилась фиксированная. А за пределы зоны - из расчета киллометров. За пределы зоны сейчас работает, но на карте не видна метка и то что в зонах сумма отображается неправильно.
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