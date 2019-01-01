Оценить и решить задачи по ТЗ https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing Оплата по факту. Антибот: 15+37=?
Yii 1.1.19|PageSpeed: Настройте эффективную кодировку изображений (гла
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу оценить стоимость и сроки.
Сайт:
Движок:
Yii 1.1.19
Задание:
Выполнить рекомендацию Google PageSpeed Insights
https://up2.whitebx.ru/5/c/h/Screenshot_2022-01-20_13_58_38.5CH62L1uJNR8QH7Gr4F5b4.png
https://up2.whitebx.ru/d/e/q/Screenshot_2022-01-20_13_58_58.DEQ1z2sFSoFsBCkrLfNstf.png
для мобильного вида главной страницы, страниц категорий и страницы товара, например
https://polvamvdom.ru/laminat/
https://polvamvdom.ru/p-15_001_00038/
Подробнее:
1.
Изображения после оптимизации не должны визуально ухудшиться по качеству.
2.
Главная страница должна проходить аудит
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru&tab=mobile
по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed)
3.
Страницы категорий должны проходить аудит
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru%2Flaminat%2F
по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed)
4.
Страницы товаров должны проходить аудит
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru%2Fp-15_001_00038%2F&tab=mobile
по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed)
Особенности:
G. Поломки.
Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в
процессе работы вы что-то сломаете, то исправление поломки
осуществляется вами безвозмездно.
H. Результат.
Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ.
Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите то-то,
затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются. Если после
выполнения работ нужно обновить кэш модификаторов сайта - обновите. Если
нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код таким образом,
чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования для этого файла.
Посетители сайта обновлять кэш не будут, но зато увидят поехавшую
вёрстку. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.
J. Никакого дебага на продакшене.
На продакшене не должно появляться никаких заглушек и прочего. В случаях
острой необходимости произвести дебаг именно на продакшене, выводите
дамп внутрь HTML-комментария, либо оборачивайте в
if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'ВАШ-IP-АДРЕС') { ?>.
Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.
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- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Список доработок на сайте объявлений (PHP без движка). Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата. Пишите вашу ставку, примеры работ сложных проектов и сервисов. Антибот: 25+52=?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Прошу оценить стоимость и сроки. Сайт: [url=https://polvamvdom.ru]https://polvamvdom.ru[/url] Движок: Yii 1.1.19 Задание: Выполнить рекомендацию Google PageSpeed Insights [url=https://up2.whitebx.ru/b/d/p/Screenshot_2022-01-20_13_47_21.BDpsUstKDGNREwQ8LUMKjB.png]https://up2.whitebx.ru/b/d/p/Screenshot_2022-01-20_13_47_21.BDpsUstKDGNREwQ8LUMKjB.png[/url] для мобильного вида главной страницы, страниц категорий и страницы товара, например [url=https://polvamvdom.ru/]https://polvamvdom.ru/[/url] [url=https://polvamvdom.ru/laminat/]https://polvamvdom.ru/laminat/[/url] [url=https://polvamvdom.ru/p-15_001_00038/]https://polvamvdom.ru/p-15_001_00038/[/url] Сейчас данная проблема наблюдается только на странице товаров. Дополнительная информация: [url=https://qna.habr.com/q/352687]https://qna.habr.com/q/352687[/url] Подробнее: 1. Главная страница должна проходить аудит [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru&tab=mobile]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru&tab=mobile[/url] по данному пункту (этот ...Закрыт2 года назад
Прошу оценить стоимость и сроки. Сайт: [url=https://polvamvdom.ru]https://polvamvdom.ru[/url] Движок: Yii 1.1.19 Задание: Выполнить рекомендацию Google PageSpeed Insights [url=https://up2.whitebx.ru/3/j/u/Screenshot_2022-01-20_13_32_32.3jusvA8726ztYbRE8X3v5X.png]https://up2.whitebx.ru/3/j/u/Screenshot_2022-01-20_13_32_32.3jusvA8726ztYbRE8X3v5X.png[/url] для мобильного вида главной страницы, страниц категорий и страницы товара, например [url=https://polvamvdom.ru/]https://polvamvdom.ru/[/url] [url=https://polvamvdom.ru/laminat/]https://polvamvdom.ru/laminat/[/url] [url=https://polvamvdom.ru/p-15_001_00038/]https://polvamvdom.ru/p-15_001_00038/[/url] Подробнее: 1. Главная страница должна проходить аудит [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru&tab=mobile]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru&tab=mobile[/url] по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed) 2. Страницы ...Закрыт2 года назад
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