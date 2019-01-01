Yii 1.1.19|PageSpeed: Не отправляйте устаревший код JavaScript в совре

Прошу оценить стоимость и сроки.

Сайт:

https://polvamvdom.ru

Движок:

Yii 1.1.19

Задание:

Выполнить рекомендацию Google PageSpeed Insights

https://up2.whitebx.ru/3/j/u/Screenshot_2022-01-20_13_32_32.3jusvA8726ztYbRE8X3v5X.png

для мобильного вида главной страницы, страниц категорий и страницы товара, например

https://polvamvdom.ru/

https://polvamvdom.ru/laminat/

https://polvamvdom.ru/p-15_001_00038/

Подробнее:

1.

Главная страница должна проходить аудит

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru&tab=mobile

по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed)

2.

Страницы категорий должны проходить аудит

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru%2Flaminat%2F

по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed)

3.

Страницы товаров должны проходить аудит

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru%2Fp-15_001_00038%2F&tab=mobile

по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed)

Особенности:

G. Поломки.

Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в

процессе работы вы что-то сломаете, то исправление поломки

осуществляется вами безвозмездно.

H. Результат.

Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ.

Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите то-то,

затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются. Если после

выполнения работ нужно обновить кэш модификаторов сайта - обновите. Если

нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код таким образом,

чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования для этого файла.

Посетители сайта обновлять кэш не будут, но зато увидят поехавшую

вёрстку. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.

J. Никакого дебага на продакшене.

На продакшене не должно появляться никаких заглушек и прочего. В случаях

острой необходимости произвести дебаг именно на продакшене, выводите

дамп внутрь HTML-комментария, либо оборачивайте в

if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'ВАШ-IP-АДРЕС') { ?>.

Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.