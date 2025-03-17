Юкассу установить

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Закрыт8 заявок156 просмотров

Сайт на вордпрес, услуги, сделаны не через товары а через записи, сам такое в первый раз вижу, в общем нужно установить юкассу для оплаты, все проверки прошли, осталось только код правильно установить

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