Задача для хорошего знатока jquery

Добрый день. Необходим скрипт сокращение ссылок с массовой загрузкой URL`ов и с возможностью выгрузки полученных результатов (новых URL).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, хорошо знающий jquery, для написания нескольких скриптов с использованием плагинов jcarousel, jscrollpane.
Заставить работать две карусели (одна с точечками переключателями, листает видимую область, вторая обычная, но странно ведет себя при изменении размеров контента), исправить несколько глюков с jscrollpane и еще пара моментов jquery, более подробно лично.
Просьба обращаться только тех, кто хорошо владеет jquery, т.к. моменты довольно хитрые.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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