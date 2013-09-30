Задача для хорошего знатока jquery

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки165 просмотров
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Нужен человек, хорошо знающий jquery, для написания нескольких скриптов с использованием плагинов jcarousel, jscrollpane.

Заставить работать две карусели (одна с точечками переключателями, листает видимую область, вторая обычная, но странно ведет себя при изменении размеров контента), исправить несколько глюков с jscrollpane и еще пара моментов jquery, более подробно лично.

Просьба обращаться только тех, кто хорошо владеет jquery, т.к. моменты довольно хитрые.

jQuery
10 лет назад
alex_mitin
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
good-free-lancer
Пестриков 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всё чотка. Задание, понимание нюансов. Поле реализации проверил и оплатил без задержек. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
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