Задача для хорошего знатока jquery

Нужен человек, хорошо знающий jquery, для написания нескольких скриптов с использованием плагинов jcarousel, jscrollpane.

Заставить работать две карусели (одна с точечками переключателями, листает видимую область, вторая обычная, но странно ведет себя при изменении размеров контента), исправить несколько глюков с jscrollpane и еще пара моментов jquery, более подробно лично.

Просьба обращаться только тех, кто хорошо владеет jquery, т.к. моменты довольно хитрые.