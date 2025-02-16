Задача для опытного программиста CS-Cart Multi-Vendor 4.18.3,UniTheme2

$333
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Нужен опытный программист с хорошими знаниями CS-Cart для выполнения ряда задач по настройке сайта и разработке новых функций. Платформа CS-Cart Multivendor и планируем интеграцию через API, а также доработки существующих возможностей.

Основные задачи:

  1. Конвертация сайта в мобильное приложение (Android/iOS):

    • Конвертация мобильного приложения для Android и iPhone.

    • Связь блоков сайта с приложением.

    • Отправка PUSH-уведомлений.

    • Создание и интеграция Splash-экранов (экран приветствия).

    • Подключение Firebase (платформа и аналитика).

    • Загрузка приложения в Apple Store и Google Play Market.

    • Генерация Firebase-токенов.

    • Разработка функционала для сканера QR-кодов и штрих-кодов.

    • Интеграция GPS для работы с Google Maps и Яндекс.Картами.

      Алтернатива: Разработка мобильного приложения (Android/iOS) с использованием Flutter

      Создать кроссплатформенное приложение для Android и iOS с использованием Flutter. Включить интеграцию с сайтом через CS-Cart API, настройку push-уведомлений через Firebase, анимацию для splash-экранов, функционал сканера QR-кодов и интеграцию с картами (Google Maps и Яндекс.Карты). Также необходимо подготовить приложение для публикации в Google Play и App Store, включая выполнение всех формальностей и загрузку в оба магазина.

  2. Подключение API для оплаты и логистики:

    • Интеграция нескольких систем оплаты и логистики.

    • Пример для одной логистической компании: API

  3. Разработка бухгалтерского модуля/скрипта для отчетности:

    • Разработка подробного отчета в формате Excel (для маркетплейса и продавцов).

    • Включение категорий комиссий, тарифов и комиссий транзакций.

    • Детализированное отображение успешных и неуспешных заказов, отмени, фильтры.

    • Создание отчета по каждой транзакции с расчётом комиссий и налогов(периюд):

      • Например, товар 25$, комиссия категории 14% (3.5$), комиссия транзакции 1% (0.25$), налог 12% (3$), итог: 18.25$.

    • Дополнительный отчет для продавцов для расчета их прибыли (по желанию).

 

Дополнительно:
 Есть еще несколько мелких правок, которые появятся в процессе работы. Было бы идеально, если бы один разработчик взялся за все задачи, или можно разделить задачи между несколькими фрилансерами.

Пожалуйста, оцените приблизительный стоимость работы по каждому пункту и свои навыки:

  1. Мобильное приложение (Android/iOS):

  2. Интеграция API для оплаты/логистики:

  3. Разработка бухгалтерского модуля и отчетности:

Примерный расчет:

  1. 5$

  2. 6$

  3. 7$

Предварительно оценить стоимость услуг и договориться с фрилансерами! Сейчас настраиваем сайт, после этого займемся доработкой и интеграцией по API

Детально по переписке будем обсуждать!

AndroidiOSДоработка сайтовИнтеграция APIНаписание скриптовРазработка мобильных приложенийРазработка модулей
3 месяца назад
Bestowal
38 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Павел
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва(-2)
3 месяца назад