Необходимо реализовать парсинг цен на лекарства, БАДы и медтовары из аптек Eapteka, Apteka ru и Ozon. Требуется собрать 1000 наименований с ежедневным обновлением, включающим название, цену, аптеку, ссылку, бренд, упаковку и город. Данные должны быть представлены в формате CSV и отсортированы по цене. Ожидается опыт работы с маркетплейсами и примеры парсинга.
Задача для опытного программиста CS-Cart Multi-Vendor 4.18.3,UniTheme2
Нужен опытный программист с хорошими знаниями CS-Cart для выполнения ряда задач по настройке сайта и разработке новых функций. Платформа CS-Cart Multivendor и планируем интеграцию через API, а также доработки существующих возможностей.
Основные задачи:
Конвертация сайта в мобильное приложение (Android/iOS):
Конвертация мобильного приложения для Android и iPhone.
Связь блоков сайта с приложением.
Отправка PUSH-уведомлений.
Создание и интеграция Splash-экранов (экран приветствия).
Подключение Firebase (платформа и аналитика).
Загрузка приложения в Apple Store и Google Play Market.
Генерация Firebase-токенов.
Разработка функционала для сканера QR-кодов и штрих-кодов.
Интеграция GPS для работы с Google Maps и Яндекс.Картами.
Алтернатива: Разработка мобильного приложения (Android/iOS) с использованием Flutter
Создать кроссплатформенное приложение для Android и iOS с использованием Flutter. Включить интеграцию с сайтом через CS-Cart API, настройку push-уведомлений через Firebase, анимацию для splash-экранов, функционал сканера QR-кодов и интеграцию с картами (Google Maps и Яндекс.Карты). Также необходимо подготовить приложение для публикации в Google Play и App Store, включая выполнение всех формальностей и загрузку в оба магазина.
Подключение API для оплаты и логистики:
Интеграция нескольких систем оплаты и логистики.
Пример для одной логистической компании: API
Разработка бухгалтерского модуля/скрипта для отчетности:
Разработка подробного отчета в формате Excel (для маркетплейса и продавцов).
Включение категорий комиссий, тарифов и комиссий транзакций.
Детализированное отображение успешных и неуспешных заказов, отмени, фильтры.
Создание отчета по каждой транзакции с расчётом комиссий и налогов(периюд):
Например, товар 25$, комиссия категории 14% (3.5$), комиссия транзакции 1% (0.25$), налог 12% (3$), итог: 18.25$.
Дополнительный отчет для продавцов для расчета их прибыли (по желанию).
Дополнительно:
Есть еще несколько мелких правок, которые появятся в процессе работы. Было бы идеально, если бы один разработчик взялся за все задачи, или можно разделить задачи между несколькими фрилансерами.
Пожалуйста, оцените приблизительный стоимость работы по каждому пункту и свои навыки:
Мобильное приложение (Android/iOS):
Интеграция API для оплаты/логистики:
Разработка бухгалтерского модуля и отчетности:
Примерный расчет:
5$
6$
7$
Предварительно оценить стоимость услуг и договориться с фрилансерами! Сейчас настраиваем сайт, после этого займемся доработкой и интеграцией по API
Детально по переписке будем обсуждать!
Заявки фрилансеров
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