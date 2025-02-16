Нужен опытный программист с хорошими знаниями CS-Cart для выполнения ряда задач по настройке сайта и разработке новых функций. Платформа CS-Cart Multivendor и планируем интеграцию через API, а также доработки существующих возможностей.

Основные задачи:

Конвертация сайта в мобильное приложение (Android/iOS): Конвертация мобильного приложения для Android и iPhone.

Связь блоков сайта с приложением.

Отправка PUSH-уведомлений.

Создание и интеграция Splash-экранов (экран приветствия).

Подключение Firebase (платформа и аналитика).

Загрузка приложения в Apple Store и Google Play Market.

Генерация Firebase-токенов.

Разработка функционала для сканера QR-кодов и штрих-кодов.

Интеграция GPS для работы с Google Maps и Яндекс.Картами. Алтернатива: Разработка мобильного приложения (Android/iOS) с использованием Flutter Создать кроссплатформенное приложение для Android и iOS с использованием Flutter. Включить интеграцию с сайтом через CS-Cart API, настройку push-уведомлений через Firebase, анимацию для splash-экранов, функционал сканера QR-кодов и интеграцию с картами (Google Maps и Яндекс.Карты). Также необходимо подготовить приложение для публикации в Google Play и App Store, включая выполнение всех формальностей и загрузку в оба магазина. Подключение API для оплаты и логистики: Интеграция нескольких систем оплаты и логистики.

Пример для одной логистической компании: API Разработка бухгалтерского модуля/скрипта для отчетности: Разработка подробного отчета в формате Excel (для маркетплейса и продавцов).

Включение категорий комиссий, тарифов и комиссий транзакций.

Детализированное отображение успешных и неуспешных заказов, отмени, фильтры.

Создание отчета по каждой транзакции с расчётом комиссий и налогов(периюд): Например, товар 25$, комиссия категории 14% (3.5$), комиссия транзакции 1% (0.25$), налог 12% (3$), итог: 18.25$.

Дополнительный отчет для продавцов для расчета их прибыли (по желанию).

Дополнительно:

Есть еще несколько мелких правок, которые появятся в процессе работы. Было бы идеально, если бы один разработчик взялся за все задачи, или можно разделить задачи между несколькими фрилансерами.

Пожалуйста, оцените приблизительный стоимость работы по каждому пункту и свои навыки:

Мобильное приложение (Android/iOS): Интеграция API для оплаты/логистики: Разработка бухгалтерского модуля и отчетности:

Примерный расчет:

5$ 6$ 7$

Предварительно оценить стоимость услуг и договориться с фрилансерами! Сейчас настраиваем сайт, после этого займемся доработкой и интеграцией по API