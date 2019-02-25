Задачи по Front-end для проекта, созданного на Vue.js

Всем привет!

Существует проект на Vue.js по продаже жилой недвижимости в Европе, который нуждается в доработке и последующем улучшении. Планируется сделать данный сайт лучшим в своей нише.

Нужен опытный (Важно!) фронтенд-разработчик для работы над нам.

Требования к разработчику:

- Четкое выполнение договоренностей по срокам

- Разработчик должен быть онлайн в оговоренное заранее время

- Готовность к тому, что работа над проектом будет вестись перманентно, поэтому он должен быть тебе интересен

В случае успешного выполнения проекта - мы добавим разработчика к себе в пул и будем активно привлекать к следующим проектам. Их достаточно.