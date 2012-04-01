Задачи по музыкальному сайту на cms DLE

Требуется компонент к Joomla 1.5 простейшая система управления заказами. Для простоты какого либо каталога товаров на сайте нет. Товары не хранятся на другом сайте и их список получаем с помощью веб-сервиса. Схема работы такая: Пользователь может 1. Пользователь вводит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для решения некоторых задач по музыкальному сайту на движке dle, ищу специалиста.
(исключить посты определенной категории, добавить загрузку другого файла вместе с загрузкой трека и тд...)
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка следующих вещей для OpenCart. 1.Создать дополнительное поле во вкладке «Данные» в функциях товара после поле «Цена»: «Цена указана за:» — далее возможность выбора — «шт.» или «уп» Следующая строчка: «Количество штук в упаковке:» — далее возможность ввода ...Закрыт12 лет назад
Есть простой html сайт, в нем используются скрипты (как для простого сайта количество скриптов - 7) нужно оптимизировать их использование, возможно так же их работу.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайте http://votokam.ru необходимо "довести до ума" модуль vm_accordion_menu (Каталог товаров сбоку во внутренних страницах сайта): нужно, что бы при открытии категории был активен и развернут соответствующий пункт меню (пример в приложенном файле). Сейчас же ...Закрыт12 лет назад
Вот сейчас в выдаче Яндекса - http://www.sorem.ru/washer/40.html , а надо сделать http://www.sorem.ru/washer/40-remont-bosch.html И так по всем страницам по всем маркам из раздела http://www.sorem.ru/washer.html жду предложений - сроков и ценВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сверстать выпадающие меню, которое появляется рядом с любой картинкой по событию onclickЗавершен12 лет назад
Требуется оптимизация скрипов сайтов Drupal 7. Нужно уменьшить использование памяти скриптами сайта(ов). От Вас: Примеры работ Приблизительная стоимость Телефон для связи. Благодарю всех ответивших по теме. Рассчитываю на постоянное долгое сотрудничество.Закрыт12 лет назад
Нужно сделать программную часть сайта, на подобии omg5.ru Дизайна не нужно, нужен только сам скрипт загрузки сайтов. Пишите цену за которую сделаете.Закрыт12 лет назад
- $20
Все подробности во вложенном файле. при договоренности высылается psd файл. все подробности в скайп ah_alikЗавершен12 лет назад
Описание в приложении. Прошу дать оценку по деньгам и времени, либо задать дополнительные вопросы.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад