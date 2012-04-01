Задачи по музыкальному сайту на cms DLE

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Для решения некоторых задач по музыкальному сайту на движке dle, ищу специалиста.

(исключить посты определенной категории, добавить загрузку другого файла вместе с загрузкой трека и тд...)

12 лет назад
olmaster
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
21 день назад