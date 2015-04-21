Задание для программиста Vbulletin или xenoforo

Для работы по xenoforo (форумный движок)

хочу найти именно те кто в теме, это займет немного времени и моих сил.

работы по списку тз, адекватно оплате.

оплата яндекс, или вм. Часть в процессе, часть по факту.

если не знаете данный движок, но работаете быстро и качественно, и работали с cms, то в расмотрю пенредачу проекта и такому человеку.

Предоплат нет.