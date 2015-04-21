Нужно: -кнопка входа, с авторизацией через соц. сети. -ЧПУ -3 типа страниц - главная, категория, объект -комментарии с каптчей и проверкой на спам
Задание для программиста Vbulletin или xenoforo
Для работы по xenoforo (форумный движок)
хочу найти именно те кто в теме, это займет немного времени и моих сил.
работы по списку тз, адекватно оплате.
оплата яндекс, или вм. Часть в процессе, часть по факту.
если не знаете данный движок, но работаете быстро и качественно, и работали с cms, то в расмотрю пенредачу проекта и такому человеку.
Предоплат нет.
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