Задание для программиста Vbulletin или xenoforo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки100 просмотров

Для работы по xenoforo (форумный движок)

хочу найти именно те кто в теме, это займет немного времени и моих сил.

работы по списку тз, адекватно оплате.

оплата яндекс, или вм. Часть в процессе, часть по факту.

если не знаете данный движок, но работаете быстро и качественно, и работали с cms, то в расмотрю пенредачу проекта и такому человеку.

Предоплат нет.

10 лет назад
alexvidin23
Видин 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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