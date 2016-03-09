На сайте есть форма заказать звонок, нужно добавить в нее строку "Подписаться на рассылку новостей" (по умолчанию галочка должны быть активна). Так же нужно разместить кнопку "подписаться на рассылку" на всех страницах сайта. ...
Загрузка каталога товаров с доп. полям из XLS в Virtuemart 3
Добрый день. Прошу Вас писать ориентировочную стоимость и сроки выполнения задачи, если она Вам понятна. Если же есть вопросы – задавайте.
Сайт на Joomla3 + VirtuMart 3 (последние версии, если уже нет, можем обновить). Адрес сайта: он лай нсант ехни ка точка рф (без пробелов).
На сайте уже установлен CSVI 6 (компонент для загрузки данных из табличных документов). Однако с его использованием у нас есть проблемы. То пишет, что все загружено, но реально не загружает. Сейчас после переустановки компонента другие пишет ошибки – что-то с отсутствием полей у таблиц.
Есть файл xls, в котором около 43 тыс товаров. Пример формата файла: yadi.sk/i/khFLPdnnkWRE3 Сложность в том, что для товаров используются так называемые "настраиваемые поля". На сайте есть фильтры, они сейчас работают. То есть нужно загрузить не только товары, но и поля создать (количество доп. полей около 980, поэтому вручную создать никак). Также при создании доп. полей на сайте вручную нужно указывать их тип. Поэтому вероятно, тип нужно проставить также автоматически в файле для загрузки перед запуском собственно загрузки доп. полей на сайт (или я могу вручную – только Вы формат нужного файла скажите). Использовать для этого можно или готовый компонент CSVI или через phpmyadmin. Во втором случае, вероятно, в конце работы от Вас нужен скрипт, в который можно указать путь к файлу xls и получить текст запроса для запуска в phpmyadmin.
Обратите внимание, что в virtuemart товар хранится в нескольких таблицах. И картинки также нужно загружать. В xls файле хранятся в отдельной колонке пути к фотографиям (если несколько фото, то они указаны с разделителем.
Получается, можно разделить на подзадачи:
1) создать на сайте настраиваемые поля по названиям дополнительных колонок в файле xls.
2) загрузить товары с доп. полями, картинками, ценой.
3) предусмотреть в будущем обновление цены из файла xls (чтобы обновлялась только лишь цена при загрузке для существующих товаров).
4) есть еще такая сложность. Сейчас описание товара – это таблица с параметрами и их значениями. См внизу под фото: tinyurl.com/p4vcm34
Так вот эта таблица сейчас вставлена просто как хтмл-код. Нужно чтобы либо она формировалась из значений заполненных доп. параметров для товара (предпочитаем этот вариант, если не оч дорого выйдет), либо скрипт сделать и хтмл-код для этой таблицы в xls-файле сгенерировать (собрать из значений параметров) и уже из ячейки загружать как описание товара.
5) убрать на сайте переворачивание изображения с товаром на главной странице при наведении (где-то отключается, думаю).
6) будет еще подзадача – по обработке текстов описаний товаров через словарь синонимов, но это в будущем – пока это не оценивайте!!
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