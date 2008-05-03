Нужен человек, который в совершенстве знает эту систему. Потребуется установка модов от phpbb, некоторые изменения в текущем движке, консультации и настройка. Оплату можно сделать поэтапной за каждый мод.
Закачка фоток - Исправить движок или написать свое
Задание: На сайте не работает закачка фоток (фотогалерея)
Нужно найти в чем глюк (исправить/настроить) или написать/подключить свой модуль
копия сайта тут: http://free.299.ru/
Пишите свои предложения, вопросы, стоимость работ..
Если справитесь на хорошо или отлично - пригласим на постоянную удаленную работу.
Контакт: (лучше) ICQ: 453-267-293 Антон
Заявки фрилансеров
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