Закачка фоток - Исправить движок или написать свое

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Закрыт6 заявок209 просмотров

Задание: На сайте не работает закачка фоток (фотогалерея)

Нужно найти в чем глюк (исправить/настроить) или написать/подключить свой модуль

копия сайта тут: http://free.299.ru/

Пишите свои предложения, вопросы, стоимость работ..

Если справитесь на хорошо или отлично - пригласим на постоянную удаленную работу.

Контакт: (лучше) ICQ: 453-267-293 Антон

17 лет назад
ru_design
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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