Захват новостей с другого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок267 просмотров

На одном из принадлежащих нам, но технически недружелюбном сайте (www.goplayclub.com) имеется новостная колонка. Требуется создать скрипт, который бы переносил новости на другой сайт. Новый сайт будет работать под системой Битрикс.

16 лет назад
Tvardovsky
Олег 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
35 минут назад
16 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена качественно, претензий нет.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!
izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
35 минут назад
16 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование
izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
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