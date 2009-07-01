Добрый день. Имеется сайт о спутниковом ТВ. Сайт написанный в движке Друпал6. Нужен специалист- друпалер для доработки существующего, работающего сайта о спутниковом ТВ. По Сайту нужно внести ...
Захват новостей с другого сайта
На одном из принадлежащих нам, но технически недружелюбном сайте (www.goplayclub.com) имеется новостная колонка. Требуется создать скрипт, который бы переносил новости на другой сайт. Новый сайт будет работать под системой Битрикс.
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