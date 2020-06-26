Закрыть сообщество ВКонтакте

На сайте https://www.yakutsk-stroy.ru/ нужно прикрутить к форме обратной связи Google reCAPTCHA. Бюджет 300 ₽. Кто готов, оставляйте свою заявку.
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Есть созданное сообщество, где незаконно очерняется рейтинг определенных организаций, необходимо закрыть данную страницу (или заблокировать ее)
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