Закрыть сообщество ВКонтакте

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Закрыт2 заявки460 просмотров

Есть созданное сообщество, где незаконно очерняется рейтинг определенных организаций, необходимо закрыть данную страницу (или заблокировать ее)

5 лет назад
MyObsessions
Оксана 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Вениамин
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад