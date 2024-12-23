Залить игру фрондэнда на сервер с подключением телеграм бота

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка4 просмотра

Необходимо залить игру фрондэнд на сервер и подключить телеграм бот. Выполнить рефактор кода и исправление ошибок на стороне сервера Node.js

Node.jsУстранение ошибок
4 месяца назад
Alhim2000
Роман 
48 лет
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Luco
27 лет
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
4 месяца назад
$50
7 дней
Escrow
Димитрий, спасибо за помощь! Все сделано очень быстро, качественно и оперативно! Рекомендую
Благодарю за отзыв, все четко и во время!

Заявки фрилансеров

Luco
27 лет
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
4 месяца назад