Замена дизайна (html) в работающей системе

Требуется программист на пхп.со знанием аякса и т.д.. примерно на 1-3 месяца для написания интернет проекта (смесь сайтов afisha.ru + geometria.ru + dj.ru) по всем вопросам обращаться icq 160212686 или телефон +7(911)5224242
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть работающая на смарти система (Php+mysql+smarty), и есть набор html форм, которые сейчас доделывает верстальщик. Надо сделать новые шаблоны смарти из старых шаблонов и новых html форм. То есть фактически применить к работающей системе новый дизайн.
Я прикрепил html одной из форм, всего порядка 10 таких форм. Просьба привести оценку сколько стоит "натягивание" для данной формы, о точной цене для всей задачи будем договариваться в аське.
Возможно, потребуется на ходу вносить небольшие коррективы в html, чтобы не бегать по каждому вопросу к верстальщику.
С вопросами просьба стучаться 41314957. Игорь
Буду в онлайне завтра (в понедельник) в 10 утра по Москве.
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