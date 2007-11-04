Замена дизайна (html) в работающей системе

Есть работающая на смарти система (Php+mysql+smarty), и есть набор html форм, которые сейчас доделывает верстальщик. Надо сделать новые шаблоны смарти из старых шаблонов и новых html форм. То есть фактически применить к работающей системе новый дизайн.

Я прикрепил html одной из форм, всего порядка 10 таких форм. Просьба привести оценку сколько стоит "натягивание" для данной формы, о точной цене для всей задачи будем договариваться в аське.

Возможно, потребуется на ходу вносить небольшие коррективы в html, чтобы не бегать по каждому вопросу к верстальщику.

С вопросами просьба стучаться 41314957. Игорь

Буду в онлайне завтра (в понедельник) в 10 утра по Москве.