Замена или переработка или написании своей рулетки на Js для play2x

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Закрыт7 заявок329 просмотров

Здравствуйте, есть список своих настроек которые хотелось бы внедрить в рулетку, изменив алгоритм ее работы. Если это не реально на текущей, заменить на ту на которой это реально, если не заменить написать свою.
Все это интегрировать в скрипт play2x. Настройки просто держать в конфиге.
Возможно оригинальный код текущей рулетки обфусцирован, надо смотреть.
https://play2x.tv/en/games/roulette пример работы

JavaScriptНаписание скриптовРазработка алгоритмов
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sergmakaron
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