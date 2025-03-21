Необходимо выполнить редизайн рулетки на JavaScript для скрипта play2x. Требуется уверенное владение фронтенд-технологиями. Ориентируйтесь на существующий пример, доступный на сайте play2x.
Замена или переработка или написании своей рулетки на Js для play2x
Здравствуйте, есть список своих настроек которые хотелось бы внедрить в рулетку, изменив алгоритм ее работы. Если это не реально на текущей, заменить на ту на которой это реально, если не заменить написать свою.
Все это интегрировать в скрипт play2x. Настройки просто держать в конфиге.
Возможно оригинальный код текущей рулетки обфусцирован, надо смотреть.
https://play2x.tv/en/games/roulette пример работы
Заявки фрилансеров
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