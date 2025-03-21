Здравствуйте, есть список своих настроек которые хотелось бы внедрить в рулетку, изменив алгоритм ее работы. Если это не реально на текущей, заменить на ту на которой это реально, если не заменить написать свою.

Все это интегрировать в скрипт play2x. Настройки просто держать в конфиге.

Возможно оригинальный код текущей рулетки обфусцирован, надо смотреть.

https://play2x.tv/en/games/roulette пример работы