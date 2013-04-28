Заменить в базе MySql часть кода

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  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок197 просмотров

Заменить в базе MySql часть кода.

MySQL
12 лет назад
romasever
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров