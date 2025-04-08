Заносить дополнительные услуги в заказ, 1с Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки358 просмотров

Добрый день,
1) Надо заносить дополнительные услуги в заказ https://drive.google.com/file/d/18s7NL3Qqn4XN2bFtJy3mZK95uaMd9-nK/view?usp=sharing это делается через метод setExtraServices, и сделать правильний расчет при выборе услуг.

2)Русифицировать https://drive.google.com/file/d/15rzuvINuJRN3koYLbQKd9jm5WZz4cjdC/view?usp=sharing

Компанент самописный, легко разобратся.

1С-БитриксPHP
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