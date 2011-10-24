Запретить доступ к сайту по определенным URL

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Закрыт4 заявки142 просмотра

На сайте настроена система рерайтов, которая делает из урлов вида index.php? ЧПУ. Нужно сделать так, что при обращении к динамическим урлам показывалась 404 ошибка. Т.е. к сайту можно было обращаться только по ЧПУ

14 лет назад
sex-mashine
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров