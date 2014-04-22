Защита от прямой скачки apk (проблема с Андроидом)

Дан файл .apk, он лежит по такому пути: http://domain.com/directory/file.apk

В той же директории лежит .htaccess, который защищает file.apk от прямого скачивания:

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?domain.com.*$ [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://google.com.

Теперь суть проблемы.

Заходим через андроид на http://domain.com/test.html , там есть ссылка на /directory/file.apk

Скачиваем apk.

Пытаемся открыть и получаем системное сообщение: "при синтаксическом анализе пакета возникла неполадка" (см. скрин во вложении).

Таким образом, защищая файл этим способом, мы вообще лишаемся возможности его корректной скачки.

Если .htaccess убрать, то скаченный apk обрабатывается андроидом нормально.

В общем, нуждаюсь в таком варианте защиты от прямой скачки, который будет корректно обрабатываться Андроидом.

Версия Андрода, на котором была обнаружена ошибка - 2.3 (если это имеет значение).

Нужно, конечно, чтоб на всех его версиях работало корректно.