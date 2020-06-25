Завершить разработку и оптимизацию сайта на WordPress

Здравствуйте, Юрий.

У нас есть незаконченный проект сайта. Нам нужно его завкончить и сделать оптимизацию.

Основная работа сделана.

Если можете нам помочь с этим, это наш скайп nestersoft.sales

И такой вопрос: ищем разработчика бэкэнд для создания админ панели affiliate system. Занимаетесь ли вы таким? Какая цена в час?

Спасибо

Елена