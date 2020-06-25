Добрый день нуждаемся в разработке и интеграции api для яндекс маркет, ozon, wildberries
Завершить разработку и оптимизацию сайта на WordPress
Здравствуйте, Юрий.
У нас есть незаконченный проект сайта. Нам нужно его завкончить и сделать оптимизацию.
Основная работа сделана.
Если можете нам помочь с этим, это наш скайп nestersoft.sales
И такой вопрос: ищем разработчика бэкэнд для создания админ панели affiliate system. Занимаетесь ли вы таким? Какая цена в час?
Спасибо
Елена
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