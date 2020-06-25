Завершить разработку и оптимизацию сайта на WordPress

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Здравствуйте, Юрий.

У нас есть незаконченный проект сайта. Нам нужно его завкончить и сделать оптимизацию.

Основная работа сделана. 

Если можете нам помочь с этим, это наш скайп nestersoft.sales

И такой вопрос: ищем разработчика бэкэнд для создания админ панели affiliate system. Занимаетесь ли вы таким? Какая цена в час?

Спасибо

Елена

WordPress
5 лет назад
worktimesoft
Елена 
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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
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Был
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5 лет назад
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