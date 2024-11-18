На сайте имеется проблема с обработчиком кнопки 'вернуться наверх': при клике она не срабатывает. Необходимо разобраться в причинах, возможно, конфликт скриптов. Обработчик кнопки работает, но не выполняет скролл. Требуется помощь в исправлении ошибки.
Злетів переклад в інтернет-магазині на woocommerce
Скоріше за все закінчилась ліцензія на плагіні перекладу, треба розібратись.
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