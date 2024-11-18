Ищется фулл стек разработчик на WordPress для реализации дизайна корпоративного сайта с каталогом. Требуется парсинг товаров с другого сайта. Дизайн в Figma будет готов в ближайшие дни, мобильная версия ожидается на этой неделе. Ожидаются предложения по цене.