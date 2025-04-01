Зробити коректну передачу інформації з новою поштою сайта на Хорошоп

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки18 просмотров

Сайт на мірохості на платформі хорошоп.

Потрібно:

1. Почистити кеш

2. Відремонтувати передачу інформації стосовно оплати.

Ключ від нової пошти згенерований на контроль оплати. А сайт передає в кабінет нової пошти післяплату.

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sopot-anna
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