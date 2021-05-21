Сайт завернут в докер. Нужно вытащить сайт из него, чтобы сайт работал как обычный сайт. (любое изменнеие кода отображается сразу, без доп.команд). Урл сайта вышлю в лс.
Зробити "зум" фотографій у галереї сайту
Потрібно зробити "зум" фотографій для мобільної версії сайту. Саме коли відкриваються фотографії автомобілів.
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